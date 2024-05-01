Bakan Işıkhan'dan Taksim açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan fen işleri ve garaj personelleri ile buluştu. işçilerin bayramını kutlayan Işıkhan, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına kapatılması hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.

Işıkhan, 1 Mayıs kutlama sürecine girildiğinde bu konu hakkında İçişleri Bakanı ve Valiliğin açıklama yaptığını ifade eden Işıkhan, “Orada belirli bir program doğrultusunda çelenk koyarak, saygı duruşunda bulunarak, günün anlamı ve önemini belirterek, tüm sendika başkanlarımız burada bulunabilirler. Ama kitlesel eylemlere açık değil, art niyetli marjinal gruplara açık değil. “ ifadelerini kullandı.