Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, ülkede sınırlı da olsa artan enflasyon baskısının Banka'nın para politikalarına ilişkin tahminleri zorlaştırdığını söyledi.

Bölgede Çin ile Tayvan arasında artan jeopolitik gerilimin de risk iştahını olumsuz etkilediğini dile getiren analistler, konuya ilişkin haber akışının varlık fiyatlarında oynaklığı arttırabileceğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,82 azalışla 2.523 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,78 düşüşle 3.275 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,10 değer kazancıyla günü 28.594 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 134,2'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 59.867 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,79 düşüşle 19.915 puanda seyrediyor. (Anadolu Ajansı)