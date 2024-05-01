Üç büyüklerden 1 Mayıs mesajı

Kaynak: AA
Üç büyüklerden 1 Mayıs mesajı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Dünya medeniyetinin gücü emek ve dayanışmadan gelir. İnsanoğlu tüm hayati kazanımlarını emek yoluyla edinir ve dayanışma yoluyla kendinden sonraki kuşaklara aktarır. Bugün bir fırına girdiğimizde bizleri karşılayan farklı renklerdeki türlü ekmeğin, yerleşik hayata geçen tarih öncesi insanların buğdayı ıslah edişinin mirası olması gibi… 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun, dünya ve gelecek için emek veren tüm eller sağ olsun." denildi.

Fenerbahçe Kulübü de resmi hesabından, "Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!" yazısıyla bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş Kulübü ise kutlama paylaşımında, "Ülkemizdeki tüm emekçilerin ve halkımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
Recep Çınar Konyaspor'daki eski defterleri açtı. Ali Çamdalı meselesini 6 yıl sonra yeniden ortaya çıkardı
Hasan Arat'tan Almanya'ya çıkarma. Mario Gomez sürprizi
Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası programı belli oldu
Beşiktaş 20'lik genç yıldızın peşinde
Beşiktaş 20'lik genç yıldızın peşinde
Dünyaca ünlü teknik direktör THY'nin reklam yüzü oldu. Verdiği mesaj heyecanlandırdı
Dortmund PSG maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Dortmund PSG maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Kerem Aktürkoğlu ‘Aile Bakanı’ olacak
Yıldız futbolcu EURO 2024'te yok
Yıldız futbolcu EURO 2024'te yok
Mehmet Büyükekşi kararsız kaldı
Canlı yayın maçlar. Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 1 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
Icardi'nin gözü orada
Icardi'nin gözü orada
Hadise'den çok konuşulacak Torreira açıklaması. Aşk mı yaşıyor
Hadise'den çok konuşulacak Torreira açıklaması. Aşk mı yaşıyor
Erman Toroğlu: Fenerbahçe’de kavga çıktı
Son Haberler
İstanbul enflasyonu belli oldu. Artık taşı toprağı zam Ekonomi
İstanbul enflasyonu belli oldu. Artık taşı toprağı zam
Erdoğan taklitleriyle ünlü Muhammed Nur Nahya'dan son bomba. Bu defa Audi A8 isteyen Ali Erbaş'ı kapak yaptı Gündem
Erdoğan taklitleriyle ünlü Muhammed Nur Nahya'dan son bomba. Bu defa Audi A8 isteyen Ali Erbaş'ı kapak yaptı
Saraçhane'de eylemciler polis eşliğinde çekiliyor Gündem
Saraçhane'de eylemciler polis eşliğinde çekiliyor
İskenderun'da cayır cayır yanan araç hurdaya döndü Yerel Haberler
İskenderun'da cayır cayır yanan araç hurdaya döndü
İstanbul’da 70 milyon TL’ye satılan bir daire herkesi şok etti Ekonomi
İstanbul’da 70 milyon TL’ye satılan bir daire herkesi şok etti
1 Mayıs İşçi Bayramında gönderilecek mesajlar neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları Gündem
1 Mayıs İşçi Bayramında gönderilecek mesajlar neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları