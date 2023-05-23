Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi

Asya borsaları karışık seyretti

Asya'da pay piyasaları yeni günde düşüş eğiliminde hareket ederken, Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler güçlenmeye devam ediyor.

Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemleri kaldırmasının ardından ekonomik aktivitede görülen güçlenmenin hız kestiğini aktararak, bu durumun fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Japonya tarafında ise ülkenin yarı iletken çip ihracatına 23 Temmuz itibarıyla sınırlama getireceğine yönelik haber akışıyla pay piyasalarında satış baskısı güçlendi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in Japonya'nın çip ihracatı kısıtlamalarına kararlılıkla karşı olduğu belirtildi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,8'e, hizmet sektörü PMI ise 56,3'e çıktı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi 0,4 artışla 2.567 puan olurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 düşüşle 3.250 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,42 değer kaybıyla günü 30.957 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 138,6'dan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 62.200 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 düşüşle 19.387 puanda seyrediyor.

Öne Çıkanlar
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Son Haberler
Küresel vahşi yaşam kaybı düşünülenden daha kötü seviyede Dünya
Küresel vahşi yaşam kaybı düşünülenden daha kötü seviyede
Romatizmayı gideren bitkiler Şifalı Bitkiler
Romatizmayı gideren bitkiler
Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi Polonya'da başladı Dünya
Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi Polonya'da başladı
Suriyeliden trafikte tabanca ile gözdağı. Bir de Suriyeli mafyamız eksikti. Kim soktu bunları ülkeye Güncel
Suriyeliden trafikte tabanca ile gözdağı. Bir de Suriyeli mafyamız eksikti. Kim soktu bunları ülkeye
Kubilay Aka hakkında çıkan olumsuz haberler için bakın ne dedi Magazin
Kubilay Aka hakkında çıkan olumsuz haberler için bakın ne dedi
Rahim ağzı kanseri ile ilgili az bilinenler Sağlık
Rahim ağzı kanseri ile ilgili az bilinenler
F.Bahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı: İşte dünyaca ünlü 5 yıldız Spor
F.Bahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı: İşte dünyaca ünlü 5 yıldız