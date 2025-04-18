Asya borsaları tarife iyimserliğiyle yükseliyor! (18 Nisan 2025)

Küresel piyasalarda, ABD’nin mütekabiliyet esasıyla uyguladığı tarifelerde müzakere sürecine girmesi olumlu bir hava yaratırken, en büyük adımın ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin yönetimiyle doğrudan görüşmesi olacağı öngörülüyor.

Bu yönde olumlu işaretler gelmeye devam ediyor. Trump, dün Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i temsil ettiğine inandığı yetkililerin müzakerelere başlamak için adım attığını belirtti. Ancak Trump, kendisiyle Şi arasında doğrudan bir görüşme olup olmadığına dair soruları yanıtsız bıraktı.

Tarife müzakereleriyle ilgili bir soruya ise Trump, Şi ile “çok iyi” olan ilişkisinin süreceğini düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan, Güney Kore hükümeti, ekonomik büyümeyi desteklemek için 8,6 milyar dolarlık ek bütçe ayırdığını duyurdu.

Asya borsaları yükseliyor: Trump’ın Japonya görüşmeleri risk iştahını artırdı

Ayrıca, Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, ABD’den gıda ve emtia ithalatını artıracaklarını, diğer ülkelerden yapılan alımları ise azaltacaklarını açıkladı.

Makroekonomik veriler tarafında, Japonya’da mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 3,6, aylık yüzde 0,3 arttı. Çekirdek enflasyon ise yüzde 3,2 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artarak 34.623 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselerek 2.483 puandan kapandı. Çin’de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 artışla 3.281 puandan işlem görüyor.

Hong Kong ve Hindistan’da ise tatil nedeniyle piyasalar bugün kapalı.