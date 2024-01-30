Asya Kupası'nda skandal görüntüler. Gazeteciler teknik direktöre saldırdı

Kaynak: Fanatik
Asya Kupası'nda skandal görüntüler. Gazeteciler teknik direktöre saldırdı
Ürdün'e 3-2 yenilen Irak'ta eleştirilerin hedefinde teknik direktör Jesus Casas vardı. Gazeteciler basın toplantısında İspanyol hocanın üzerine yürüdü.

Irak; Asya Kupası'nda grup aşamasını namağlup tamamlayıp adını Son 16 Turu'na yazdırmıştı.
Ürdün ile karşı karşıya gelen Irak sahadan 3-2 mağlup ayrılıp, elenince ortalık karıştı.
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Irak Milli Takımı'nın elenmesi sonrası eleştirilerin hedefinde teknik direktör Jesus Casas vardı.
Iraklı gazeteciler basın toplantısı sırasında oturdukları yerden kalkıp Casas'ın üzerine yürüdü.
Iraklı gazeteciler, Casas'ı sürekli İspanyol basınına röportajlar vermek ve maçlara odaklanmamakla suçladı.
Basın mensupları; Casas'a, "Son 16'ya kalan hiçbir takımın teknik direktörü maçlarından önce röportaj vermedi. Bunu nasıl yaparsınız. Rezalet" diye tepki gösterdi.
Güvenlik görevlileri, gazetecilerin Jesus Casas'a yaklaşmasını engelledi.
50 yaşındaki teknik adam olayların ardından çarpıcı iddialarda bulundu:
"Daha önce başıma hiç böyle bir şey gelmemişti, ancak bir daha gelir mi bilmiyorum. Onlar akredite olan basın mensubu değil. Bir Instagram hesabına, 100 bin takipçiye ya da bir YouTube kanalına sahip insanlar. Profesyonel değiller."

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