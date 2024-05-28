Asya'nın en başarılı futbol kulüpleri belli oldu

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), sona eren 2023/2024 sezonunda takımların aldığı sonuçlarına göre güncellenmiş bir kulüp derecelendirme listesi yayınladı. Bu sıralamada AFC üyesi 47 ülke arasında Türkmenistan 20,2 puanla 19. sırada yer alıyor.

Orta Asya ülkeleri arasında Türkmenistan, Kırgızistan'ın (27. sıra, 15,5 puan) önünde yer alırken, Tacikistan (18. sıra, 22,5 puan) ve Özbekistan'ın (9. sıra, 47,3 puan) gerisinde kaldı. Sıralamada liderler şunlar oldu:

Suudi Arabistan (103,1 puan), Japonya (97 puan) ve Kore Cumhuriyeti (93,6 puan).

2024/2025 sezonundan itibaren AFC kulüp müsabakaları üç seviyeye ayrılacak: Elit Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi 2 ve Challenge Lig. Sıralamada 19. sırada yer alan Türkmenistan, Asya müsabakalarında iki takımla sahaya çıkma hakkını elde etti.