Ata Demirel oyunu kullandı pozunu verdi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları okullara geldi.

Katılımın yoğun olduğu seçimlerde, ünlülerin bazıları da kime vereceğini açıklamıştı.

Bu isimler arasında yer alan Ata Demirer, sabah saatlerinde oyunu kullanacağı okula geldi. Ünlü Komedyen, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi, Halk Eğitim Salonu'nda 1004 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Ata Demirer, oyunu kullanmak için sabah saatlerinde okula geldi. Hem okulun dışında hem de oyunu kullandıktan sonra poz verdi.

Oyunu kullandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ata Demirer, o anları "Oyumuzu kullandık" notuyla paylaştı.