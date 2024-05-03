Ancelotti müjdeli haberi verdi

Sezonun başından beri çapraz bağ ve menisküs yaralanmaları nedeniyle sahalardan uzak kalan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, tekrar yeşil sahalara dönmenin heyecanını yaşıyor.

Carlo Ancelotti, Courtois'un bu hafta sonu Cadiz ile oynanacak maçta kadroda yer alacağını bildirdi.

Ancelotti, "Thibaut'un sağlık durumu çok iyi. Militao'nun takıma geri dönüşü gibi, bu da bizim için müjdeli bir haber." şeklinde konuştu.

Ayrıca, "Thibaut, sahalara dönüş için çok heyecanlı. Onun tekrar aramızda olmasından dolayı hepimiz mutluyuz. Cadiz maçında onu yeniden sahada izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanacak olan rövanş maçında kaleyi Andrei Lunin'in koruyacağını da ekledi.