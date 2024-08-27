Ataköy konutlarını deprem değil rant yerle bir edecek...

Emlak Kredi Bankası tarafından 1957-1963 yılları arasında zamanının son teknolojisi ile üretilen İstanbul Ataköy’deki binalar şimdi rant yüzünden yıkılmaya başlandı. Ataköy’de ilk defa bir konut binası çürük raporu alınarak yıkılmaya başlandı.

X platformunda Deniz Şevki Kayabay isimli İnsan hakları savunucusu vatandaş ATaköty’de rant uğruna yıkılan binaların son durumunu paylaştı. Yıkım kararının alınmasının ardından etrafı sarılan konutların yıkımını yapacak olan yıkım firmasının “7 günde dümdüz ederiz” ifadesini kullandığı ancak aradan bir hafta geçmesine rağmen binaların sağlam yapılmasından dolayı sadece bir kısmına zarar verebildiği görüldü.

Yıkım bölgesine birçok yıkım aracının geldiğini aktaran Kayabay, binanın gelen araçlara rağmen yıkıma oldukça dayanıklı olduğunu kaydetti.

F Bloğun Ataköy’de tek örnek olduğunu ve 8 katlı binanın her katında 4 daire olduğunu kaydeden Kayabya, her dairenin lüks olduğunu ve 227 metre kare olduğunu ve yıkım ekibinin de yıkıma orta kısımdan başladığını belirtti. Bununla beraber şehir için meskun mahal olduğundan dolayı dinamit ile de yıkımın söz konusu olmadığını kaydedilirken Kayabay sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Sapasağlam bir binayı yıkıyorlar. Gerekçeleri de hazır. Mevcut deprem yönetmeliklerine uymuyormuş. Bunlara uyduğunu söyleyip yıkılan nice yeni bina gördük deprem bölgesinde. Ama bu sefer duvara tosladılar.”

“YIKIM MALİYETİ İNŞAAT MALİYETİNİ AŞARSA ŞAŞIRMAM”

İstanbul’un, zamanında yapılmış belki de en sağlam konutlarının rant uğruna yıkılmasının videosu da X platformunda gündem oldu. Yıkıma orta kısımdan başlandığı görülürken pek bir aşama kaydedilemediği de gözler önüne serildi.

Bununla beraber kullanıcıların yıkım videosuna yaptıkları yorumlar da dikkat çekti. Türkiye’nin en sağlam binasının rant uğruna yıkıldığını belirten vatandaşların yanı sıra bir kullanıcının da Ataköy 1-2 kısım inşaatlarının halen İTÜ’de ders olarak anlatıldığını vurgulaması da ilgi çekici oldu.

Videoya gelen en ilginç ve oldukça ironik olan yorum ise şu şekilde oldu:

“Yıkım maliyeti inşaat maliyetini geçerse şaşırmam.”