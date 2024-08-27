Atalanta'dan flaş transfer

Portekiz Milli Takımı'nda da oynamış 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Rui Patricio'nun yeni durağı Atalanta oldu.

İtalyan ekibi, son olarak Roma'da oynayan Rui Patricio'yu bedelsiz olarak transfer ettiğini duyurdu.

Atalanta, Patricio ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI

Deneyimli eldiven, kariyerinde Sporting, Wolverhampton ve Roma gibi önemli takımlarda oynadı.

Tüm kariyerinde 722 maçta forma giyerken, kalesinde 733 gol gördü ve 267 maçta kalesini gole kapadı.

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