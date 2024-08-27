Bülent Uygun'un Beşiktaş sözleri gündem oldu

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 1 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Uygun, Beşiktaş’ın Avrupa kupalarına katılması nedeniyle sezonu erken açtığını ve form grafiği yüksek bir takım olduklarını belirtti. Ayrıca, Beşiktaş’ın kaliteli futbolculara sahip olduğunu vurguladı.

Uygun, Beşiktaş taraftarına karşı ayrı bir sevgi beslediğini ifade ederek, “Gerçekten ben Beşiktaş taraftarına karşı ayrı bir sevgi de beslerim. Çünkü yıllarca halkı temsil etmiş olup siyahı kadar asil, beyazı kadar temiz olan bir camianın önüne gideceğiz. Futbol adına oynamaya, kendimizi futbol güzelliklerini bireysel yetenekleri sergileyeceğimiz puan almak için de sahada mücadele edeceğimiz bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.

Transfer çalışmalarına da değinen Uygun, Koita’nın geri döndüğünü ve yönetimle ilettiği istek doğrultusunda iki kanat oyuncusu istediğini söyledi. Genç Türk oyuncuları kadroya katmak için çalıştıklarını ve rekabeti artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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