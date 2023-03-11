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Atama kararları Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 02:27
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Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, müfettişler Engin Çetin ve Hüseyin Taş atandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk ve 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, görevden alındı. Ayrıca, 1. Bölge Müdürlüğüne, 12. Bölge Müdürü Hüseyin Arabacı, 3. Bölge Müdürlüğüne, 11. Bölge Müdürü Zerrin Demirörs, 4. Bölge Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, 8. Bölge Müdürlüğüne, 3. Bölge Müdürü Serkan Tepe, 11. Bölge Müdürlüğüne, 8. Bölge Müdürü Barış Özgün, 12. Bölge Müdürlüğüne, 10. Bölge Müdürü Ahmet Sağlam, 2. Bölge Müdürlüğüne Musa Deveci, 5. Bölge Müdürlüğüne Mahmut Güneş ve 10. Bölge Müdürlüğüne ise Bülent Şirin, atandı. (AA)

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