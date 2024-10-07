Ataması yapılmayan öğretmenler Ankara’da eylem yaptı

Ankara - Şevket Gölük / Yeniçağ

Yüzlerce öğretmenin katıldığı eyleme Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alpaslan Yüce destek verdi.

"MÜLAKAT KALKSIN, ÖĞRETMENLER ATANSIN"

Eylemde öğretmenler “Eğitim yanıyor, maliye susuyor”, “Mülakata değil liyakata atama”, “Susma haykır mülakata hayır” sloganları atarken; “Öğretmenler işsiz, okullar öğretmensiz”, “Okuduk okuduk, mülakata takıldık” ve “Mülakat kalksın, öğretmenler atansın” yazılı dövizleri taşıdılar.

Ortak basın açıklamasını atanmayı bekleyen fizik öğretmeni İlkay Erti okudu. Erti, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çeşitli zamanlarda farklı TV kanallarına 'Mülakatı kaldıracağız. Artık öğretmenlere mülakat yapmayacağız. KPSS tek kriter olacak” şeklindeki açıklamalarını hatırlatarak “Göreve yeni başlayan bakanımız Yusuf Tekin ise bir TV kanalında ‘Mülakat gibi mülakat yapmak istiyoruz’ dedi. 2023 KPSS sonuçlarının 25 Ağustos’ta açıklanmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen atama takvimi ilan edilmemiş, her türlü istismara açık olan mülakat meselesi çözülmemiş ve bu belirsizlik biz atama bekleyen öğretmenleri endişe ve buhrana sürüklemiştir” dedi.

"ATAMAMIZIN YAPILMASINI VE GÖREVİMİZE BAŞLAMAYI İSTİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde 2024 yılı için yapılacak öğretmen atamalarının mülakat sonuçlarının 20 Eylül’de e-Devlet sistemi üzerinden saat 14.00 sularında açıklandığını, ancak 30 dakika gibi bir süre içinde geri kaldırıldığını ifade eden Erti, “Ülkemizde yakın bir geçmişte deprem felaketini yaşayan çocuklarımıza ve gençlerimize gerek eğitsel gerek sosyal gerekse de psikolojik destek sağlayabilmek için bir an önce atamamızın yapılmasını ve görevimize başlamayı istiyoruz. Alanında yetkin olmayan 105 bin öğretmen çalıştırmak yerine atanmayı bekleyen 572 bin öğretmen ordusu olarak aldığımız 2023 KPSS puanı ve sıralamamızla atanmamızın yapılmasıyla birlikte görevimizi yurdun her bir köşesinde icra etmeye hazırız. Geleceğimiz eğitime, eğitim ise öğretmenlere dayalıdır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ulusları kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Mücadeleden asla vazgeçmeyen öğretmenler olarak bir ışık olup etrafımızı aydınlatarak karanlığa meydan okumaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YÜCE: "ÖĞRETMEN DİPLOMASINI YOK SAYMAYIN, ÖĞRETMENLERİ DEĞERSİZLEŞTİRMEYİN"

Erti’nin ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alpaslan Yüce söz aldı. Yüce, mülakatlarda haksızlık olduğunu dile getirerek, “Bu haksızlık ve bu zulüm ile sadece öğretmenlerimizin hakları gasp ve geleceği gasp edilmemekte; bir ülkenin geleceği karamsarlığa düşürülmekte. Sizler bugün bu onurlu mücadeleyi sürdürmektesiniz. Bizlerin de bu mücadelede yanınızda olmak boynumuzun borcudur. Eğitimde eşitsiz politikalara son verin diye haykırıyoruz. Öğretmen diplomasını yok saymayın, öğretmenleri değersizleştirmeyin diyoruz. Haksızlık karşısında hiçbir zaman dilsiz şeytan olmayacağız” dedi.

EĞİTİM- İŞ GENEL BAŞKANI ÖZBAY: "KENDİ LÜKSÜNE GELİNCE İTİBAR EĞİTİME GELİNCE TASARRUF DİYORLAR, EĞİTİMDE TASARRUF OLMAZ"

Eğitim- İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise eğitim fakültelerinde 250 bin gencin olduğunu kaydederek, “Her yıl binlerce genciniz öğretmen olabilirsin umuduyla mezun oluyor. Bu diplomaya da bu uzmanlık belgesine de saygı duyacaksınız. Burada kimse sizden bir lütuf istemiyor, hakkını istiyor. Mülakata hayır diyoruz. Bir devleti devlet yapan en temel özelliği planlamasıdır. Burası laik ve sosyal bir devlet ise ne KPSS'yi ne de mülakatı uygulamaya koyamazsınız. Haklarını istiyorlar ve bu haklarını alacaklar. Her yıl yüz bine yakın ücretli öğretmen çalışıyor. Başka hangi meslekte bu var? Bu yıl 20 bin öğretmeni müjde diye sundular. Gidenin yerine bile yeterli sayıyı koymuyorlar. Kendi lüksüne gelince itibar eğitime gelince tasarruf diyorlar ama eğitimde tasarruf olmaz" ifadelerini kullandı.

"NEDEN ATAMIYORSUNUZ BU ÇOCUKLARI, NEDEN PERPERİŞAN EDİYORSUNUZ?"

Kızı öğretmen olan ve atamayı beklediğini söyleyen anne Ümüş Yıldırım ise, "Neden atamıyorsunuz benim çocuklarımı? Çocukları neden perperişan ediyorsunuz? Biz bu çocukları nasıl zorluklarla büyüttük, nelerle okuttuk… Yeri geldi evdeki ekmek paralarımızı verdik. Yeri geldi doğal gazımız kesildi, elektriğimiz kesildi, faturalarımızı ödeyemedik. Yazık günah değil mi bu çocuklara? Benim damadım asgari ücretle bir fabrikada çalışıyordu şimdi bıraktı iki çocuğunu alıp eşiyle yurt dışına gitti. Neden? Neden haykırıyorum neden? Atayın bizim çocuklarımızı. Yeter artık. Hep annelerin sesi olmaya geldim ben. Çıldırıyorum artık, atamayacaksan o zaman üniversiteleri kapat. Ben cahil aklımla bunu biliyorum da siz neden bilmiyorsunuz. Her gün her zaman ‘büyüyoruz, büyüyoruz’ diye söylüyorsunuz. Yazık bu çocuklara" diyerek isyan etti.

YUSUF TEKİN'E ÇAĞRI: "MÜLAKAT DENİLEN BU YANLIŞ UYGULAMADAN VAZGEÇİN"

Eyleme destek veren öğretmen Zeynep Yalman İçli de “Tüm illerde jüriler takdir yetkisine göre mülakatı yapmıştır dolayısıyla mülakatlar güvenilirliğini ve geçerliliğini yitirmiştir. Biz kimsenin inancını sorgulamıyoruz. Ama biz mülakalatlara karışacak olan yanlı puanlamaları daha önce de söyledik ve Sayın Bakan bunun önüne geçemedi. Sayın Yusuf Tekin’e buradan sesleniyoruz. Mülakat denilen bu yanlış uygulamadan vazgeçin. Partiniz için, sizlere olan güven için artık bundan vazgeçmeniz lazım. Bizler 2023 dahil bundan sonraki yıllarda da mülakatsız öğretmen ataması istiyoruz. 2023 yılı içinde KPSS puanı ile hak ettiğimiz atamaları istiyoruz” dedi.