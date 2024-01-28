Ataşehir'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı

Olay saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, 38 DA 355 plakalı Honda marka otomobil, sol şeritte seyir halindeyken ani şekilde yavaşlayınca arkadan gelen 4 araç duramayarak birbirine çarptı. Kaza yapan araçları fark edemeyen sol şeritte seyir eden A.A. kontrolündeki 34 GLS 475 plakalı BMW marka araç da duramayarak kaza yapan araçlardan 34 LB 2202 plakalı Volvo marka araca çarptı.

Kazada çoğu aracın motor bölümü kullanılamaz hale gelirken, 34 LB 2202 plakalı aracın içinde bulunan Ş.O. hafif şekilde yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.