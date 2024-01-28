Ataşehir'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı

Kaynak: İHA
Ataşehir'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı
Ataşehir TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, 38 DA 355 plakalı Honda marka otomobil, sol şeritte seyir halindeyken ani şekilde yavaşlayınca arkadan gelen 4 araç duramayarak birbirine çarptı. Kaza yapan araçları fark edemeyen sol şeritte seyir eden A.A. kontrolündeki 34 GLS 475 plakalı BMW marka araç da duramayarak kaza yapan araçlardan 34 LB 2202 plakalı Volvo marka araca çarptı.

aw129877-02.jpgKazada çoğu aracın motor bölümü kullanılamaz hale gelirken, 34 LB 2202 plakalı aracın içinde bulunan Ş.O. hafif şekilde yaralandı.

aw129877-03.jpgYapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Nişantaşı'nda yol kesip deve gezdirdiler. Yok artık deve Gündem
Nişantaşı'nda yol kesip deve gezdirdiler. Yok artık deve
Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi İstanbul adayını resmen açıkladı. “Biz İstanbul'u İstanbullular da Milli Görüşü özledi” Gündem
Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi İstanbul adayını resmen açıkladı. “Biz İstanbul'u İstanbullular da Milli Görüşü özledi”
Crespo'dan İsmail Kartal'a özel istek: İkimizi birlikte oynatsın Spor
Crespo'dan İsmail Kartal'a özel istek: İkimizi birlikte oynatsın
Galatasaray'da ikinci ayrılık kapıda. Taraftarın sevgilisiydi yeni takımını duyurdular Spor
Galatasaray'da ikinci ayrılık kapıda. Taraftarın sevgilisiydi yeni takımını duyurdular
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Irak'a ziyaret Gündem
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Irak'a ziyaret
Tanju Özcan öyle bir 'Dilber' paylaşımı yaptı ki. Gelen tepkiler üzerine apar topar sildi Gündem
Tanju Özcan öyle bir 'Dilber' paylaşımı yaptı ki. Gelen tepkiler üzerine apar topar sildi