Beyoğlu'nda zincirleme kaza! Lüks cip önce İETT otobüsüne sonra 2 araca çarptı

İmrahor Caddesi’nde, 34 MTS 39 plakalı cipi kullanan Mete Şimşek, kontrolünü kaybetti ve trafik ışıklarında duran İETT otobüsüne ve arkasındaki iki araca çarptı.

Bu zincirleme kazada, her ne kadar can kaybı veya yaralanma olmasa da, araçlar hasar gördü.

“HIZLI BİR ŞEKİLDE GELDİ”

Kazaya karışan sürücülerden biri olan Mustafa Kemal, otobüsün ve kendi aracının kırmızı ışıkta durduğunu belirtti ve "Arkadaş çok süratli bir şekilde geldi. Üçümüzü de biçti. Yaralı yok. Tedbir amaçlı hastaneye gideceğiz." dedi.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, araçları çekici yardımıyla kaldırarak yolu trafiğe açtılar.