Ataşehir'de cip markete girdi: 2 yaralı

Olay, İçerenköy Mahallesi, Adem Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aracını park eden Fazlı Yüksel (64) isimli sürücü, alışverişini yapmak için markete gitti. Alışverişin ardından aracına binen Yüksel, geri manevra yapmak istediği sırada vitesleri karıştırdı. Kontrolden çıkan cip, kaldırımı aşarak doğrudan markete girdi. Bu sırada kaldırımda yürüyen iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, ambulansla olay yerindeki müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Polis ekipleri, cip sürücüsü Fazlı Yüksel'i ifadesi alınması için polis merkezine götürdü.