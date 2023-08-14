Ataşehir'de korkunç kaza. Cam blokların altında kalan işyeri sahibi öldü

Ataşehir'de duşakabin yapan işyerinin 64 yaşındaki sahibi, üzerine cam blokların devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Ataşehir'de korkunç kaza. Cam blokların altında kalan işyeri sahibi öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulanan 3 katlı bir binanın giriş katında duşakabin üretimi yapan bir işyerinde meydana geldi. İşyerinin 64 yaşındaki sahibi Lütfi Taşdemir, üzerine cam bloklar devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taşdemir itfaiye ekipleri tarafından cam blokların altında çıkarıldı. Sağlık ekipleri Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Taşdemir'in cenazesi Adli TIP Kurumu morguna kaldırıldı.

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