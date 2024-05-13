İki bulaşık makinesi deterjanı arasındaki fiyat farkı dağlar kadar

Bir süper markette çekilen görüntüde, tüketiciler ev temizlik ürünlerinde farklı fiyatlarla karşılaştı. Bulaşık makinesi deterjanı bölümünde fiyat farklılığı dikkat çekiyor.

"Mintax" markalı deterjan 21 TL fiyat etiketiyle satılırken, rakibi "Finish Özel Tuz" ise 1,5 kg paket için 85 TL fiyatla satılıyor. Bu, iki önde gelen marka arasında önemli bir 64 TL fiyat uçurumu olması dikkat çekti.

Mintax paketi mavi renkte olup üzerinde beyaz ve sarı grafikler yer alırken, Finish paketi ağırlıklı olarak mavi ve siyah renklerde ve beyaz yazılarla tasarlanmış.

Mintax paketinde ayrıca "Şoka özel her gün düşük fiyat" ifadesiyle sarı bir promosyon bandı içerisinde yer alsa da aradaki fiyat farkının 64 TL olması soru işaret yarattı.