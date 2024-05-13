İngilizlerin dev bankasından dolar/TL tahmini

HSBC Döviz Stratejisti Murat Toprak ve Avrupa Döviz Stratejisti Charlotte Ong, 13 Mayıs tarihli hazırladığı raporda, yıl sonunda dolar/TL’nin ne kadar olacağı ile ilgili bir tahmin paylaştı.

HSBC yetkililerinin yayınladıkları raporda, dolar/TL tahminlerinin TCMB'nin yeni enflasyon tahminini ve son enflasyon beklenti anketini baz alarak güncelledikleri görülüyor.

HSBS, raporunda dolar/TL'nin yukarı yönlü yavaş ve sınırlı hareket edeceği yönündeki görüşlerinin değişmediğini ve 36,0 olan yıl sonu tahminlerini değiştirmediklerini belirtti.

"TL İSTİKRARINI KORURSA YIL SONUNDA DOLAR 37-40 ORANINDA TAMAMLAYABİLİR"

Öte yandan, TL'nin istikrarını koruduğu taktirde dolar/TL'nin yıl sonunu 37-40 aralığında tamamlayabileceği belirtildi.

Raporda Mart ayında gerçekleşen yerel seçimler öncesinde döviz talebinin yüksek olduğu bir dönem yaşanırken, döviz talebi ve arzı arasında daha iyi bir denge kurulmasıyla beraber durumun normalleştiği belirtildi. nominal faizlerin de yüksek seviyesi ve yılsonuna doğru pozitif reel faizlerin ortaya çıkmasının önümüzdeki aylarda TL talebini daha da artıracağı ifade edildi.

"DOLAR/TL ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA ILIMLI VE YAVAŞ YÜKSELECEK"

Türkiye’nin enflasyon verilerine ve makro ekonomik görünüme değinilen notta, Makro tarafta veri sinyalinin olumlu gelmeye devam ettiğini, yıllık enflasyon oranının henüz zirve noktasına ulaşmamış olsa da (muhtemelen bu ay), düşüş eğiliminin açıkça görülmesinin beklendiğini, finansal ve makro eğilimlerin de TL'yi desteklemesi sebebiyle dolar/TL'nin önümüzdeki aylarda ılımlı ve yavaş yükseleceğine olan inançlarının arttığını, mevduat faizlerinin yılın geri kalanında sabit kalması durumunda, ikinci yarıda enflasyonun yavaşlaması sebebiyle TL mevduatlarının daha da cazip hale gelmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

"BÜYÜK SERMAYE GİRİŞLERİDE DÖVİZ REZERVLERİNİN ARTMASINA KATKI SAĞLAYABİLİR"

Öte yandan TCMB'nin döviz rezervleri mart ayının sonundan itibaren arttığını ve net yabancı pozisyonunda iyileşmeler görüldüğünü bu durumun sürdürüldüğü takdirde, büyük sermaye girişlerinin de döviz rezervlerinin artmasına katkıda bulunacağı ifade edildi.

Bloomberg'in görüşlerini derlediği kurumlara göre mevcut politikaların devamı ve enflasyonda düşüş ivmesinin etkisiyle TL'de carry trade işlemlerinin getiri sunmaya devam edeceği belirtildi.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

ABD doları cinsinden borçlanıp Türk lirası varlıklara yatırım yapmak, gelişmekte olan piyasalarda son 6 ayın en fazla getiri sağlayan “carry-trade” işlemi olduğu belirtilirken, bazı bankacılar, ortodoks politikaların devamı ve enflasyonda düşüşün başlayacak olması sebebiyle bunun daha başlangıç aşaması olduğunu belirtiyor.

William Blair International’da portföy yöneticisi olan Daniel Wood, yaşanan bu olayın Türkiye’nin yükselişinin sadece başlangıcı olabileceğini düşünenler arasında.

"Türkiye enflasyonu anlamlı bir şekilde düşürmeyi başarırsa, Türk lirasının uluslararası yatırımcılar için güçlü bir carry cazibesine sahip olmasının sonundan ziyade başlangıcına çok daha yakınız demektir" ifadelerini kullanan Wood, Bu stratejinin değerini artıran en önemli faktörün politikaların sürekliliği olduğunu ifade etti.