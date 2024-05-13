Mesleklerin dansı sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir video, mesleklerin dansını komik bir şekilde gözler önüne serdi ve izleyenleri güldürdü. Astronot, yer çekimsiz ortamda yürür gibi dans ederken, acil tıp teknisyeni CPR (kalp masajı) yapar gibi dans hareketleri yapmasıyla dikkat çekti.

Garsonun tepsiyle dans ettiği, şoförün ise direksiyon çevirir gibi dans ettiği sahneler ise izleyenleri kahkahaya boğdu. Bu komik ve yaratıcı video, mesleklerin farklı dans stilleriyle nasıl bir araya gelebileceğini gösterdi ve sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.