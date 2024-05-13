Aziz Yıldırım dayanamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım dayanamadı
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, kongre üyelerinin yoğun talebine kayıtsız kalmadı, aday olma kararı aldı.

Fenerbahçe'de kongre rüzgarları sert esmeye başladı...
Haziran ayında yapılması beklenen olağan genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan ilk isim Sadettin Saran olmuştu. Ancak bir şartı vardı. Saran; mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olmaması halinde göreve talip olduğunu açıklamıştı.

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Sadettin Saran ve Ali Koç geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası Sadettin Saran geri adım attı. Ali Koç da yeniden başkan adayı olduğunu duyurdu. Bu gelişme bazı kongre üyeleri arasında rahatsızlık yarattı. Ali Koç yönetimini başarısız bulan muhalif üyeler karşı atağa geçti.

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Kongre ve divan kurulu üyeleri kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı. Oy verme yetkisi olan yaklaşık 42 bin üyenin bulunduğu Fenerbahçe'de başkan adaylığı için 500 imza yeterliydi.

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Aziz Yıldırım'ı isteyen üyelerin imza sayısına şimdiden ulaştığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişmenin ardından Aziz Yıldırım da Ali Koç'un karşısına başkan adayı olarak çıkma kararı aldı. Yönetimine alacağı isimleri dahi belirleyen Aziz Yıldırım'ın çarşamba günü basın toplantısı yapması bekleniyor.

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