Ataşehir'deki bir mekan sahibi Dükkanının önüne park eden lüks aracı vinçle parçalattı

Olayın nedeni ve gerçekliği ise merak konusu oldu.

İddialara göre, Ataşehir Şebboy sokaktaki dükkan sahibi aracın kendisine ait olmadığını ve iş yerinin önünü kapattığını söyleyerek aracı parçalattı.

Olay Bir Mizansen veya Film Çekimi mi?

Sosyal medyada yayınlanan videonun altına yapılan yorumlarda ise olayın bir mizansen olduğu veya bir film çekiminin parçası olduğu ileri sürüldü.

Bazı yorumcular, aracın plakasının sahte olduğunu ve aracın zaten hasarlı olduğunu iddia etti. Bazıları ise olayın gerçek olduğunu ve dükkan sahibinin aracı parçalatmasının haksızlık olduğunu belirtti.

Video kısa sürede viral olmasına rağmen olayın gerçekliği henüz anlaşılamadı.