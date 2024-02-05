Atatürk: ABD apartmanın en lüks dairesinde oturur

1935 yılı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ayasofya müze olmuştu.

Genel seçimler yapılmış, 18 kadın milletvekili ilk kez meclise girmişti.

Kars'ın Digor ilçesinde 6.2 büyüklüğünde deprem olmuş, 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Hafta sonu tatili Cuma'dan Pazar gününe alınmıştı.

Kisve kanunu kabul edilmiş, din adamlarının dini kıyafetleri giymesi yasaklanmıştı.

Dünya hızla savaşa sürükleniyordu...

21 Haziran 1935 günü Amerikalı gazeteci Gladys Baker Türkiye’ye gelmiş Atatürk ile röportaj yapacaktı.

Buluşma gerçekleşti. Gladys Baker Atatürk’e, “‘Savaş çıktığı takdirde Amerika tarafsızlık siyasetini koruyabilecek mi?” diye sordu. Atatürk:

“Olanak yok” dedi. “Eğer savaş çıkarsa, Amerika’nın milletler topluluğunda işgal ettiği yerler herhalde etkili olacaktır. Coğrafi durumları ne olursa olsun, milletler birbirine birçok bağlarla bağlıdırlar.”

Atatürk, dünya milletlerini bir apartmanda oturanlara benzetti, sözlerini sürdürdü:

“Birleşik Amerika Cumhuriyetleri bu apartmanın en lüks dairesinde oturmaktadır. Eğer apartman, oturanların bazıları tarafından ateşe verilirse, diğerlerinin yangının etkisinden kurtulmasına olanak yoktur. Savaş içinde aynı şey olabilir. Birleşik Amerika Cumhuriyetlerinin bundan uzak kalması olanaksızdır.”

Sigarasını yaktı, kahvesinden bir yudum aldı ve sözlerini sürdürdü:

“Bundan başka, Amerika büyük ve kuvvetli ve dünyanın her yerinde ilişiği olan bir devlet olduğundan kendisinin siyaset ve ekonomi yönünden ikinci basamaktaki bir duruma düşmesine hiçbir zaman izin veremez.”

O röportajdan yaklaşık 4 yıl sonda 2. Dünya Savaşı çıktı ve Amerika müttefikleriyle Almanya’ya karşı mücadele etti. Savaşta 50 milyon insan yaşamını yitirdi...