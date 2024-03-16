Bugünkü Yazarlar Tüm Yazarlar
Yaşar GÜRSOY

Yaşar GÜRSOY

“Dahi kime derler?” sorusuna ne yanıt verdi?

“Dahi kime derler?” sorusuna ne yanıt verdi?

Her zaman Atatürk soru sormaz veya sınava çekmez ya! Bir gün de, sofrada, neşeli bir zamanında Atatürk’ü sınava çektiler. Arkadaşlarından biri, sordu:

- Lütfen cevap verin bakalım; dahi kime derler?

Duraksamadan ve kendisinin sınava çekilmesini yadırgamadan, yanıt verdi:

- Dahi odur ki, ileride herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğu vakit herkes onlara delilik” der.

Kaynak: Hilmi Yücebaş, Atatürk’ten Nükteler, Fıkralar ve Hatıralar.

whatsapp-image-2024-03-15-at-19-21-22-1.jpeg

Yazarın Diğer Yazıları
SON YAZILAR