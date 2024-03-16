“Dahi kime derler?” sorusuna ne yanıt verdi?

Her zaman Atatürk soru sormaz veya sınava çekmez ya! Bir gün de, sofrada, neşeli bir zamanında Atatürk’ü sınava çektiler. Arkadaşlarından biri, sordu:

- Lütfen cevap verin bakalım; dahi kime derler?

Duraksamadan ve kendisinin sınava çekilmesini yadırgamadan, yanıt verdi:

- Dahi odur ki, ileride herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğu vakit herkes onlara delilik” der.

Kaynak: Hilmi Yücebaş, Atatürk’ten Nükteler, Fıkralar ve Hatıralar.