Atatürk ilkokul öğretmenlerini nasıl tanımladı

Çankaya'da bir ilkokul açılmıştı. Köşkün çevresinde bulunan bu okulu bir gün Atatürk ziyaret etmişti.

Öğretmen tahta başında öğrencilere ders veriyordu. Cumhurbaşkanı sınıfa girer girmez saygı işaretini verdi, çocuklar ayağa kalktı ancak Atatürk hemen eliyle oturun işareti yaptı. Ardında tahta yönüne bakarak ayakta dersi dinlemeye başladı.



Yaklaşık on dakika ayakta ders dinledi ve ve çıkarken öğretmen yine aynı ses, aynı eda ile çocukları ayağa kaldırdı. Atatürk bir kez daha oturun işareti yaptı sınıfı terk ederken yanındakilere

- Gördünüz mü öğretmeni? Cumhurbaşkanına önem vermedi, dedi ve sözlerini sürdürdü:

- İlk öğretmen vatanın en hayırlı elemanı. Onlar vatan çocuklarıyla o kadar kaynaşmışlardır ki, adeta çocuklaşmalardır. Onların gözünde en sevgili öğrencilerdir. Bu öğretmen eğer dersini bırakıp saygısını göstermek için yanıma gelseydi ve çıkarken beni merdivenlere kadar geçirse idi, öğrencileri gözünde küçülür, belki prestijini kaybederdi. Öğrenci gözünde en saygılı, en büyük adam öğretmendir.