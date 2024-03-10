Yaşar GÜRSOY
Özgürlüğün ne olduğunu bize Atatürk öğretti
Bir gün Atatürk sofrada bulunanlara şu soruyu sordu:
- İnsanın en kutsal duygusu nedir?
Sofrada bulunanlardan kimi namustan, kimi şereften, kimi vatan duygusundan söz etti. Bazıları aşkı ileri sürdü. Atatürk kısa bir sessizlik sonrası yanıt verdi:
- Bunların hepsi doğrudur ve hepsi aynı yola çıkar. Bu duyguların kökenine doğru inerseniz hepsi bir noktaya varır. Bu noktada ‘Hürriyet’ duygusu vardır. Milletin ulaştığı seviye ne kadar yüksek olursa ‘Hürriyet’ duygusu da o kadar önemli olur. Onun içindir ki; Türk milletinin ‘Hürriyet’ine kimse dokunamamıştır.
Özgürlüğün ne olduğunu bize Atatürk öğretti
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