Atatürk anıtı saldırısına Valilikten açıklama

Kaynak: İHA
Atatürk anıtı saldırısına Valilikten açıklama

Kayseri'de biri kadın iki kişinin baltayla Atatürk heykeline saldırmasının ardından Kayseri Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline baltayla saldıran iki kişi, polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

Kayseri Valiliği, saldırganların dayı ve yeğen olduklarını, Tufanbeyli nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu Y.K. ile Kocasinan nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Z.A. olduklarını açıkladı. İhbarın alınması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin derhal müdahale ederek şahısları gözaltına aldığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, "İlimiz Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na balta ile zarar vermeye çalışan, Tufanbeyli nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu Y.K. ve Kocasinan nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Z.A. isimli 2 şahıs, ihbar alınması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce derhal müdahale edilerek men edilmiş ve gözaltına alınmışlardır. Konu detaylı olarak araştırılıp kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

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