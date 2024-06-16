Bayram sabahı Atatürk anıtına baltayla saldırdılar. Yaptıkları ahlaksızlığa Allah’ı da alet ettiler

Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi.

Yaşar K. ve Zeynep A., ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı'na saldırdı. Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, iki şüpheliye müdahale etti ve durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edildi. Gözaltına alınan Yaşar K. ve Zeynep A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA muhabirinin "Neden yaptınız?" ve "Pişman mısınız?" sorularına, Zeynep A. "Sadece Allah rızası için" yanıtını verirken, Yaşar K. ise "Ne pişmanlığı" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.