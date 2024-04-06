Atatürk düşmanı hurmacı umreye gitti. Arap kardeşlerinin KFC'de tavukları götürdüğünü görünce hayal kırıklığı yaşadı

Gerici tutum ve açıklamalarıyla bilinen İslami Dayanışma Cemiyeti üyesi ve internet üzerinden dünyanın birçok ülkesine hurma satan Suudi BalahCo firmasının Türkiye temsilcisi olan Kubilay Aşkın Durdağ, Umre için bulunduğu Mekke'de Araplara tepki gösterdi.

Tıpkı kendisi gibi Umre ibadeti için Mekke'de bulunanların ülkemizdekiler gibi Yahudi mallarını boykot etmediğini gören Durdağ'ın hayalleri başına yıkıldı. Mekke'deki KFC'nin önündeki izdihamı görünce yaşadığı hayal kırıklığı daha da artan Durdağ, orada bulunanları hedef alan sert bir konuşma yaptı.

KFC'nin önünde gerçekleştirdiği protesto esnasında etrafındakiler tarafından kameraya alınan Durdağ'ın söylediklerinden sonra Araplar "Maşallah", "Tekbir: Allahu Ekber" diye tepki verip KFC'den alış veriş yapmaya devam ettiler.

Durdağ, Arapça yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Siz Müslümansınız ve Allah sizleri Umre ibadeti ile rızıklandırdı. Allah sizlere rızık vererek Ramazan ayına ulaşmanızı sağladı. Biraz önce Allah’ın Gazze’ye yardım etmesi için kunutta dua ettik. Şimdi KFC’den alışveriş yapıyorsunuz. Bu şirketin İsrail ordusuna bedava yemek dağıttığını ve destek olduğunu biliyorsunuz. Siz Gazzeli kardeşlerimizi yüzüstü bırakıyorsunuz, biraz Allah'tan korkun. Bunlardan alışveriş yapmayın, boykot edin bunları. Allah’tan korkun!"