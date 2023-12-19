Atatürk Evi’nin restorasyonu tamamlandı

Müzenin konsepti üzerine çalışmaların tamamlandığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Müzemizin restorasyonu tamamlandı. İç mekana yönelik şu anda bir proje ihalesi hazırlığı yapıyoruz. Müzenin iç mekan tasarımları gerçekleştikten sonra da uygulama ihalesini yapacağız. Tarihçilerimizle de gerekli görüşmeler yapıldı. Binanın kullanılışına yönelik ve büyük önderimizin burada kalmasıyla ilgili gereken belgeler toplandı. Bununla birlikte ziyaretçi merkezi içinde müze konsepti çalışmamız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Konuşma sonrası yapılan oylamada işbirliğine onaylandı.