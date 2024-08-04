Atatürk Havalimanı’nda yapılan hastanede tavan çöktü. Bebekler tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Atatürk Havalimanı’nda yapılan hastanede tavan çöktü. Bebekler tahliye edildi

Atatürk Havalimanı’nda koronavirüs saldığını döneminde yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde yeni doğan yoğun bakım ünitesinde asma tavan çöktü. Olay sonrası yoğun bakımda tedavi göre 8 bebek tahliye edildi.

Atatürk Havalimanı’nda yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çökme meydana geldi. Asma tavanda meydana gelen çökme sonrası hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çökmenin tavandan geçen su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yoğun bakımda tedavi gören 8 bebek tahliye edildi.

Atatürk Havalimanı’nda yapılan hastane koronavirüs salgınına karşı önlem amaçlı yapılmıştı. 31 Mayıs 2020’de açılan hastaneye koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener’in adı verilmişti.

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