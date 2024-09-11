Atatürk heykeline saldıran kişi psikiyatri servisine yatırıldı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline zarar vermeye çalışan C.B. isimli kişi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli C.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Buradan, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilen şüpheli, psikiyatri servisinde tedaviye alındı.

Dün, Pınarhisar ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde yer alan Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştı. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemede C.B. isimli şahsın psikiyatrik rahatsızlığı olduğu, 2015 yılından bu yana zaman zaman farklı illerdeki hastanelerde yatarak tedavi gördüğü anlaşılmış olup, şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, C.B.'nin geçmişte de psikiyatrik tedavi gördüğü ve bu nedenle olayın adli ve sağlık boyutlarının dikkatle değerlendirildiği belirtildi. Atatürk heykeline yapılan saldırı girişimi, yerel halk arasında tepkiye yol açarken, yetkililer olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını ve gerekli yasal süreçlerin başlatıldığını belirttiler.