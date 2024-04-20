Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğrafına hakaret eden Dem Partili gözaltına alındı. Görüntüler tepki çekmişti

DEM Partili yöneticiler Diyarbakır Sur Belediyesinde mazbata töreninde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret edip hakaret etmişlerdi. Tepki çeken olayla ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla U.G. adlı şüphelinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya paylaşımında gözaltına görüntülerine de yer verdi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında "Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzce gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMA BAŞLAMIŞTIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir."

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti, "Hakaret eden vatandaşın partimiz ve belediye ile herhangi bir resmi ilişkisi yoktur" açıklamasını yaptı.