Atatürk'e hakaret eden isim tahliye edildi. Taraftarlı adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" diye bağırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Atatürk'e hakaret eden isim tahliye edildi. Taraftarlı adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" diye bağırdı
Camide Atatürk’e dua edilmesine tepki gösterdiği vidoda Atatürk’e hakaret eden Ahmet Bostancı tahliye edildi. Bostancı’nın tahliye edildiği adliyede “Yaşasın şeriat” sloganları atıldı.

Ahmet Bostancı, İstanbul Gayrettepe’de bulunan Hacı Nimet Özden Camii’nde Cuma namazından sonra imamın Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında dua etmesine tepki göstererek camiden ayrıldı. Bu anları sosyal medyada yayınladığı videoda anlatan ve Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği için tutuklanan Ahmet Bostancı tahliye edildi.

TELE1’de yer alan habere göre; Ahmet Bostancı’nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi’nde “Yaşasın şeriat” sloganları atıldığı görüntüler ortaya çıktı.

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NE OLDU

Ahmet Bostancı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Gayrettepe'deki Hacı Nimet Özden Camisi'nde, Cuma namazı sırasında, hutbede Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkmış ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret etmişti.

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