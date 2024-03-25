Atatürk'ün 101 yıl önce Time Dergisi'ne kapak olan fotoğrafının videosu ortaya çıktı

Serkan Talan
Atatürk'ün 101 yıl önce Time Dergisi'ne kapak olan fotoğrafının videosu ortaya çıktı
Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 101 yıl önce ABD’li Time dergisindeki kapak fotoğrafının videosu ortaya çıktı.

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ABD’li Time dergisinin kapağında ilk defa 24 Mart 1923 tarihinde yayınlanan sayıda yer aldı. ABD’li dergi 101 yıl önce yayınlanan sayıda Atatürk’ten övgüyle bahsetti. Yazıda Atatürk’ün Anadolu topraklarında özgür bir ulus kurma mücadelesi ve kişiliği övgü ile anlatıldı.

Yazıda "Mustafa Kemal Paşa, ‘Türk nerede kendi kendisinin efendisidir?’ sorusuna verilen ‘Cehennemde’ yanıtının yerine ‘Türkiye’de!’ diyerek bir ön yargıyı değiştirmiştir. Bu sözler Kemal’in politikasının temel özelliklerini özetler. Mustafa Kemal, insanları yabancı otoriteye kölece boyun eğme batağından kurtardı, onları doğuştan gelen niteliklerinin farkına varmaya, düşünce ve eylemde bağımsızlığa kavuşturdu.” İfadelerine yer verdi.

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Time dergisi kapak fotoğrafında Atatürk’ün kara kalemle yapılmış bir illüstrasyonunu kullandı.

TIME DERGİİSİNİN KAPAĞINDAKİ ATATÜRK FOTOĞRAFININ GERÇEK HİKAYESİ

ABD’li ünlü derginin kapağındaki Atatürk görseli, Ulu Önder’in 17 Ocak 1923 günü İzmit’te yapacağı basın toplantısından önce Halide Edip Adıvar ile birlikte çekilen görüntülerinden esinlenerek yapıldı.

Basın toplantısında, basın mensupları aracılığıyla geleceğe ilişkin çok önemli mesajlar veren Atatürk, aynı mesajları doğrudan halkla da paylamış; böylece çok kritik bir dönemde liderin kamuoyu yaratmasına ilişkin seçkin örneklerden birini verdi.

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Atatürk, basın toplantısından bir gün önce annesi Zübeyde Hanımın vefatını öğrenmişti. Atatürk, aldığı acı habere rağmen toplantıyı iptal etmeyerek İzmit’e yola çıkmıştı. Atatürk, Halide Edip Adıvar ile çekilen görüntüsünde gülümseyerek yer alsa da aslında derin bir üzüntü içindeydi.

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