107 yıl önce Atatürk'ün bugün şehit verilen mevzilerde yapılan hatayı açıkladığı ortaya çıktı. Efsane Albay Aziz Ergen açıkladı

Irak’ın Kuzeyinde yer alan askeri üslerimize, terör örgütü PKK tarafından yapılan sızma girişimleri sonucunda 20 günde 21 Mehmetçiğimiz şehit düşmüştü.

Şehit ateşi yurdun dört bir yanını sarmışken, şehitlerimiz için camilerde dualar edildi, okullarda ve resmi maçlarda ise saygı duruşunda bulunuldu. Şehit cenazelerine binlerce vatandaş katılırken, teröre yine lanet edildi.

Şehit haberleri sonrasında televizyon ekranlarına çıkan güvenlik analistleri her gün, her akşam farklı değerlendirmeler yaparak özellikle dağlık ve coğrafi şartların hayli zor olduğu bölgelerde askeri üslerin, mevzilerin konumu ve sabitliği hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Bu değerlendirmeler sonrasında efsane Albay Aziz Ergen sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk’ün 107 yıl önce, mevzilerde nasıl davranılması gerektiğini ve olası hatanın neler olduğu hakkında yaptığı değerlendirmeyi açıklayıp güvenlik analistlerinin bu değerlendirmeler ışığında analiz yapmaları gerektiğini ifade etti.

Atatürk’ün mevziler hakkında yaptığı değerlendirme ise şu şekilde:

“Kararlarımızda, mevzilere kayıtsız şartsız bağlı olmamalıyız. Sırf topoğrafya şartları uygun olduğu için bir mevziyi seçmek ve orada, belirsiz bir şekilde düşmanı beklemek hiçbir zaman doğru değildir. Düşünmeli ki hareket halindeki bir düşmana karşı bunun önemi kalmaz”