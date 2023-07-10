Atatürk'ün anılmadığı camilerde artık cumhuriyet düşmanları anılıyor. Said Nursi için anma programı yapıldı

Atatürk’ün hutbelerde anılmadığı camilerde artık Cumhuriyet düşmanları anılıyor. İstiklal Marşı’nın ilk kez okunduğu Kastamonu’daki Nasrullah Camii’nde Said Nursi için anma programı düzenlendi.

Atatürk'ün anılmadığı camilerde artık cumhuriyet düşmanları anılıyor. Said Nursi için anma programı yapıldı

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nın Meclis’te kabulü öncesi ilk kez okuduğu Kastamonu’daki Nasrullah Camii’nde Cumhuriyet düşmanı Sadi Nursi için anma programı düzenlendi.

Kastamonu yerel basınında çıkan haberlere göre, Hizmet Vakfı Kastamonu Şubesi’nin düzenlediği etkinlikte Said Nursi’nin hayatından kesitler paylaşıldı.

İSTİKLAL MARŞI İLK DEFA ORADA OKUNMUŞTU

Kastamonu’daki Nasrullah Camii, Cumhuriyet tarihi için önemli bir yere sahip. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın Meclis’teki kabul edilmesinden önce ilk olarak Nasrullah Camii’nde okumuştu. Atatürk düşmanı Said Nursi’nin Cumhuriyet tarihi için önemli bir yerde anılması tepki çekti.

Öte yandan Atatürk’ün anılmadığı camide Cumhuriyet düşmanlarının anılması da tepki çeken bir başka konu oldu.

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