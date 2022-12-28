Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103.yılı kutlandı

24 Aralık'ta Golden Horn Brass konseri ile başlayan kutlamalar, 25 Aralık'ta Ruhi Su Dostlar Korosu konseri ile devam etti. Kutlamalar bugün ünlü sanatçılar Burçin Büke ve Güvenç Dağüstün'ün klasik ve jazz müzik konseriyle taçlanacak. Konser, bu akşam saat 19'da Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Kızılcagün Türk töresinde bir devletin yıkıldığı, yeni bir devletin kurulduğunun duyurulmasıdır. 27 aralık 1919'da Atatürk'ün Ankara'ya gelişi son kızılca gündür. Türkiye cumhuriyeti'nin fiiliyatta kuruluş günüdür. 25 bin nüfuslu ankara'da 35 bin kişi toplanmış, atasını karşılamıştır. "Seni görmeye, bu vatan uğrunda ölmeye geldik" demiştir.

Kökeni binlerce yıl öncesine dayanan bu geleneğin bazı ritüelleri vardır.

1-Ateş. Sinsin ateşi yakılır, çağrı yapılır. 27 Aralık 1919'da Hıdırlık tepede çok büyük bir ateş yakılmıştır.

2-Sancak. Seğmen sancağı, seğmen kahvesine asılmıştır.

3-Davul. Türk tarihinin her döneminde var olmuş bu enstrüman, devleti temsil eder. Davul devlettir. Savaşta davulu kaybeden bayrağı kaybetmiş gibi savaşı da kaybeder.

4-Koç. Koç atımı diye bilinir. Koç kesilir.

Seğmen düzülmesi (dizilmesi) Kızılcagün'de olur.