Sinan Ateş'i öldürenlerin kaçırıldığı aracın olaydan sonra da kullanıldığı ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş 2022 yılında silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinsyete ilişkin hazırlanan iddianamede tetikçilerinin kaçırıldığı çakarlı Audi marka araca yer verilmediği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Sinan Ateş cinayeti tetikçilerinin kaçırıldığı çakarlı Audi marka aracın daha önce Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanıldığı yayılmıştı.

Videodaki ayrıntılara bakılınca cinayetten sonra da aracın kullanıldığı ortaya çıktı. Cinayet 2022 yılında işlendi. Ancak görüntülere bakıldığında Ülkü Ocakları Genel Başkanı aynı araçtan iniyor ve indiği yerde Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde kullandığı afişler var.

Dolayısıyla Ahmet Yiğit Yıldırım'ın makam aracı tetikçilere tahsis edilmiş ve araç cinayetten sonra da kullanılmaya devam edilmiş.

Öte yandan Aracın “çakar” açık haldeki görüntüsü, tetikçinin İstanbul’a bırakılmasının ardından, ertesi gün Ülkü Ocakları yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel’in Ankara istikametine dönüşleri sonrasında Çamlıca gişelerindeki Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) takıldığı görüntülenmişti.

Devlet Bahçeli’nin Ülkü Ocakları’na verdiği ve Sinan Ateş'i katleden tetikçileri cinayetten sonra kaçıran aracın cinayetten sonra da kullanıldığı tespit edildi.

SİNAN ATEŞ'İN EŞİ AYŞE ATEŞ İFADESİNDE AÇIKLAMIŞ

Ayşe Ateş’in iddianamede yer verilmeyen ifadesinde bu aracın plakasının 06 AT 5021 olduğunu ve koruma tahsisi bulunduğunu belirtmiş.

Ateş’in eşinin “Aracın kim adına kayıtlı olduğu, kimler tarafından kullanıldığı, olay tarihi, öncesi, olay günü ve olay sonrası, gişe geçiş bilgileri, Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) geçiş güzergâhlarının, o tarihlerdeki kullanıcısının, bu araçta kimlerin yer aldığının tespit edilmesini ve bu şahısların diğer şüpheli şahıslar ile baz istasyonu karşılaştırması yapılmak suretiyle tespit edilmesini talep ediyorum” dediği ortaya çıktı.