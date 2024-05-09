MNG Kargo’dan gelen bu mesajla on binlerce kişinin hayatı karardı

Şirket, ödenmemiş kargo ücretleri bahanesiyle 202 kişiyi hedef alan ve bu kişilere yüksek faizlerle geri ödeme yapmaları gerektiğini iddia eden 34 kişilik bir grubu resmi olarak şikayet etti.

ON BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR EDİLMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişilerin Türkiye genelinde on binlerce kişiyi mağdur ettiği düşünülüyor.

ÖDENMEMİŞ KARGO ÜCRETLERİ TEHDİDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, dolandırıcılar avukatlık ofisi süsü vererek, vatandaşlara geçmişte ödenmemiş kargo ücretleri olduğunu ve bu ücretlerin faizleriyle birlikte ödenmesi gerektiğini bildiren mesajlar göndermiş. Vatandaşlar tarafından arandığında ise, ödeme yapılmazsa haciz işlemlerinin başlatılacağı tehdidi savrulmuş.

Bu durumdan rahatsız olan vatandaşlar, CİMER, emniyet güçleri ve savcılıklara başvurarak şikayette bulundular.

MNG KARGO SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

MNG Kargo’nun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, şirketin böyle bir borç tahsilatı uygulamasının olmadığı ve mağdurların gerçekte herhangi bir borcu olmadığı belirtilmiş.

Bu olay, kargo şirketlerinin adını kullanarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. İddianamede belirtilen 34 şüpheli hakkında, 594 yıldan 1945 yıla kadar değişen hapis cezaları talep ediliyor.