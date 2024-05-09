Bakan Koca şehir hastaneleri için 18 yılda ödenecek dev parayı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlediği basın toplantısında hastanelere randevu alınması için başlatılan yeni dönemi açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada ‘Onaylı randevu’ döneminin başladığını belirterek, randevu alan hastanın randevudan bir gün önce saat 20.00’a kadar onaylaması gerektiğini söyledi.

ŞEHİR HASTANELERİNE ÖDENEN DEV PARAYI AÇIKLADI

Bakan Koca düzenlenen basın toplantısında şehir hastaneleri ile ilgili de konuştu. Şehir hastaneleri ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Koca, şehir hastanelerinin bütçeye söylendiği kadar büyük yük getirmediğini söyledi.

Şehir hastanelerine 18 yılda ödenecek toplam kullanım bedelinin 27,5 milyar euroyu geçmeyeceğini belirten Koca, bu rakamın metrekare başına nominal değerinin 2 bin 421 euro, bugünkü değere göre 1500 euro olduğunu söyledi. Bakan Koca, söz konusu parayla anahtar teslim bir şehir hastanesinin yapılmasının mümkün olmadığını söyledi. Bakan Koca bu parada hizmet bedelinin dahil olmadığını sadece kullanım bedeli olduğunu belirtti.

Bakan Koca’nın açıkladığı 27,5 milyar euroluk maksimum ödeme bugünkü kurla 950 milyar 950 milyon lira yapıyor.

Meclis’te aynı sunumu yaptığını hatırlatan Koca, Kamu-Özel İşbirliği yöntemiyle yapılan şehir hastanelerinin bütçeye yükünün 2022 yılında yüzde 14,3 seviyesindeyken 2024’te yüzde 11,4’e düştüğünü belirtti. Bakan Koca, “Şehir hastanelerinin bütçeye yükü kalmamıştır sanıldığı gibi yüksek olmamıştır” şeklinde konuştu.