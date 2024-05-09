Uluslararası Zirve’de KKTC bayrağı dalgalandı

Haber: Mehmet Fatih Erdoğdu

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 yılını “Hemşirelik ve Ebelik Yılı” olarak ilan etmesinin ardından sağlık profesyonelleri arasında en yoğun nüfusa sahip meslek grubu olan hemşireler tarafından kurulan

HEP-SEN’in ev sahipliği yaptığı Uluslararası Hemşirelik Zirvesi’ne; Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Portekiz, Güney Kore, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) katılım göstereceği ilan edilen bir afiş yayınladı. İstanbul’da gerçekleştirilen ve KKTC'nin zirveye katılım göstereceğini öğrenen Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, zirvenin gerçekleşmesine 3 gün kala Yunan heyetinin katılımına kısıtlama getirdi. Yunanistan, KKTC’yi tanıma korkusu nedeniyle ülkesinde, Sağlık ve Sosyal Hizmet kolunda faaliyet gösteren sendikasına ambargo uygulayarak katılımlarına engel oldu.

Uluslararası zirveye, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi, emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı da katılım sağlayarak “Uluslararası Sağlıkta İş Birliğinin Önemi ve Ülkemizde Sağlığın Milli Güvenliğe Etkisi” başlıklı konferansı ile katkıda bulundu. Panelist olarak Fatih Altaylı, Celal Şengör ve İlber Ortaylı’nın da yer aldığı zirvede konuşmacılar “Sağlık Personellerinin Göç Sorunu ve Hemşireliğin Tarihi Gelişimi” konusunda düşüncelerini aktardı.

Zirveye ilişkin notlarını aktaran İstanbul Topkapı Üniversitesi Deniz Stratejisti ve Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Araştırmacısı Semih Akkoyun, "Batının şımarık çocuğu Yunanistan, saldırgan tavırlarını Uluslararası Hemşirelik Zirvesi’nde dahi göstermekten çekinmedi. Tüm bu olanlara rağmen gerçekleşen zirvede, organizasyonun gerçekleştiği salonda Yunanlı sendika heyeti PASONOP’un yer aldığı görüldü. Gerçekleşen zirve aynı zamanda diplomatik bir başarının kazanılması yolunda atılmış büyük bir adımdır" ifadelerini kullandı.

"Zirveye başat güç olan 6 büyük devletin yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de davet edilerek katılımının sağlanması KKTC’nin ülke olarak tanınmasında uluslararası sistemin bypass edilmesinin güzel bir örneği olmuştur" diyen Akkoyun, "Bu büyük bir başarı örneğidir" ifadelerini kullandı.

KKTC bayrağının dalgalandığı zirveye ilişkin tespitlerine devam eden Akkoyun, "KKTC’nin uzun yıllardır BM ve AB tarafından Ada’da varlığının tanınmaması, GKRY’nin hegemon unsur olarak atfedilmesi ve Yunan-Rum ikilisinin revizyonist ve saldırgan politikaları ortadayken bu tür bir girişimle bu zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin davet edilmesi ve bayrağının dalgalandırılması onur vericidir" değerlendirmesinde bulundu. "KKTC’nin uluslararası organizasyonlarda bulunması, bayrağının dalgalanması kıymeti çok yüksek bir durumdur" diyen Akkoyun, "HEP-SEN Sendikası, Global Nurses United (GNU) yani Küresel Hemşireler Birliği’nin Türkiye delegesidir" bilgisini paylaştı.

Sözlerine devam eden Akkoyun, "Global Nurses United, ABD’de kurulmuş olan uluslararası bir kuruluş olması ve geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen toplantısına ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in katılım göstermiş olması kuruluşun önemini devlet olarak tanınma hususunda arttırmaktadır. KKTC’de faaliyet gösteren sağlık sendikasının da GNU’ya delege olarak kabul edilmesi KKTC’nin devlet olarak tanınmasında büyük önem arz etmektedir. Umarım o günleri de görebiliriz…" ifadelerini kullandı.

Uluslararası zirvede, emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı “Uluslararası Sağlıkta İş Birliğinin Önemi ve Ülkemizde Sağlığın Milli Güvenliğe Etkisi” başlıklı sunum yaptı.