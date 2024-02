Atatürk’ün Denizli’ye gidişi kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli ziyaretinin 93. yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Tören, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”

Başkan Osman Zolan törende yaptığı konuşmada, "93 yıl önce bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Kurtuluş Savaşımızın lideri Mustafa Kemal Atatürk’ümüz Denizli’mizi ziyaret etmiş, şereflendirmiş ve onurlandırmıştır. O gün Denizli ahalisi coşku ve mutlulukla sokakları doldurarak Ata’mızı en güzel şekilde karşılamış ve O’nu görmek için birbiri ile yarışmıştır" dedi. Atatürk’ün 93 yıl önceki Denizli ziyaretinin heyecanını aynı şekilde hissederek bir araya geldiklerini işaret eden Başkan Zolan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların bizlere bırakmış olduğu bu kutsal vatanımızı, bayrağımızı ve tüm güzellikleri emanet bilip ülkemizi ve şehrimizi daha ileriye ve güzele götürmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“HOŞ GELDİNİZ ATAM’”

Kurtuluş Savaşı’nda Denizli’nin Ata’sının yanında sapasağlam durduğunu anlatan Başkan Zolan, “Ecdadımız, gösterdiği dirençle işgali önlemiş ve Kurtuluş Savaşı’nda işgale uğramayan en yakın il olarak Ata’mıza başta lojistik olmak üzere her türlü desteği vermiştir. Denizli’miz o günden bugüne ülkemizin kurtuluşunda, yükselmesinde ve büyümesinde en üst seviyede katkı sağlamıştır” diye konuştu. Denizli’nin Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzeri hedefine çıkmak için başta üretim ve sanayi olmak üzere kültür, sanat, şehircilik, spor, çevre ve her alanda gece gündüz çalıştığını belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Ata’mızın göstermiş olduğu hedefe ulaşmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Ata’mızın mirasına sahip çıkmaya, gösterdiği hedeflere hep birlikte koşmaya devam edeceğiz. Ata’mız sanki bugün gelmiş gibi aynı heyecanı hissederek, ‘Hoş geldiniz Atam’ diyoruz.”

“HEYECANIMIZ, AZMİMİZ VE GAYRETİMİZ HER DAİM DEVAM EDECEKTİR”

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye teşriflerinin 93. yıl dönümünün mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyleyen Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Bağımsızlık mücadelesinde Denizli’nin Milli Mücadeleye katkısı bugünde gelişen ekonomisi ve her alanda hamlelerle Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesi hedeflerinin yakalanması yolunda büyük bir şevkle devam etmektedir. Denizli halkı olarak bizlere düşen görev, ekonomi, sanayi, turizm, eğitim, sağlık, ulaşım kültür, sanatta kısacası her alanda belirlenen hedefleri aşarak Denizli’mizi daha da ileriye taşımaktır. Heyecanımız, azmimiz ve gayretimiz her daim devam edecektir " diye konuştu.

ATATÜRK’ÜN DENİZLİ’YE GELİŞİ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE ANILIYOR

Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Atatürk Koşusu ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Başkan Zolan ve Vali Coşkun tarafından verildi.

Protokol üyeleri daha sonra Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda Atatürk’ün Denizli ziyareti ile ilgili fotoğraf ve Pamukkale Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin “Atatürk Resimleri” karma sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Zolan ve Vali Coşkun bir süre eserleri inceledi. Öte yandan Atatürk’ün Denizli’ye ziyareti etkinlikleri kapsamında PAÜ Öğretim Üyesi Dr. Nezahat Belen tarafından Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda “Atatürk’ün Yurt Gezilerinin Önemi ve Denizli Ziyareti” konulu konferans gerçekleştirdi.