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Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92’nci yılı törenle kutlandı 

Yurt gezileri çerçevesinde üçüncü kez 21 Aralık 1930 tarihinde Edirne’yi ziyaret eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 92. yılı düzenlenen törenle kutlandı. 

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:53
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Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92’nci yılı törenle kutlandı 

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92’nci yılı törenle kutlandı 
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 Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92'nci yılı için düzenlenen tören çerçevesinde bando eşliğinde İnönü İlkokulu önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve öğrenciler, Atatürk heykeline kadar kortej yürüyüşü yaptı. Tören, Atatürk heykeli önünde çelenk sunumu ile başlayarak, bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Atatürk'ün Edirne ziyareti sırasında konakladığı "Atatürk Odası" ziyaret edildi. Buradaki ziyaretin ardından Edirne Sosyal Bilimleri Lisesi tarafından halk eğitim merkezinde hazırlanan programa geçildi. 

 Atatürk'ün Edirne'ye gelişini simgeleyen Türk bayrağı, öğrenciler tarafından Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'a teslim edildi. Bayrağı teslim almaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Vali Kırbıyık, bayrağa layık olabilmek için tüm güçleriyle çalışacaklarını aktardı. Edirne Sosyal Bilimleri Lisesi Müdürü Metin Çermaoğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğretmen ve öğrencilerin, Atatürk'ün Edirne gezisindeki anılarının anlatıldığı canlandırmayı sahnelemesinin ardından program sona erdi. 

 Programa; Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. (İHA)



                                         

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