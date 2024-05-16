Köy okulu öğrencileri ilk defa hamburger yedi

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Hazar köyünde bulunan Hazar İlk ve Ortaokulu öğrencileri, hayatlarında ilk kez hamburger yeme fırsatı buldular, bu anlar ise büyük bir mutlulukla karşılandı.

Köydeki okulun öğretmenleri, öğrencilerin hiç hamburger yemediklerini fark ederek onların bu isteğini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Diyarbakır Çüngüş Merkez Çaybaşı Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği ile iletişime geçen öğretmenler, dernek aracılığıyla bir hayırsever vatandaşın desteğini sağladılar.

Hayırsever vatandaşın katkılarıyla okulda bulunan 100 öğrenci için hamburgerler yapıldı. Okul bahçesinde yapılan hamburgerler öğrencilere servis edildi ve bu lezzetli sürpriz öğrenciler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

Hamburgere ilk kez tadan öğrencilerin mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu. Bu anlamlı jest, sadece bir yiyecek sunumu değil, aynı zamanda öğrencilere güzel bir deneyim ve mutlu bir hatıra olarak kaldı.