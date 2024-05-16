Son dakika... Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ SERBEST BIRAKILDI

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında görevden önce görevden uzaklaştırılan ardından gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 3 üst düzey emniyet müdüründen biri olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanık Serdar Sertçelik'in öne sürdüğü iddialarının ardından soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner, yardımcısı Şevket Demircan ve daha sonra Ufuk Gültekin gözaltına alınmıştı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili gerçekleştirilen açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

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GÖZALTI SAYISI 8'E ÇIKTI

Başsavcılık, bugün gerçekleştirdiği açıklamada da Sertçelik'in yasa dışı bir şekilde yurt dışına kaçırılması ile ilgili olarak 1'i komiser 4 şüphelinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Son yapılan açıklama sonrası son üç günde yapılan gözaltı sayısı 8'e çıkarılmış oldu.

Fakat Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Öner, bugün savcılıkta verdiği ifadeden sonra serbest bırakıldı.

Murat Çelik, Şevket Demircan ve Ufuk Gültekin ile bugün alınan 1'i komiser üç kişinin daha sorgusu ve gözaltı süreci sürüyor.

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