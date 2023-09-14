Milli takımın maç programı belli oldu. Voleybol Olimpiyat elemeleri ne zaman hangi kanalda?

Editör: Hamza Özalkuş

Son olarak 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları Olimpiyat elemeleri için sahaya çıkıyor.

Japonya’da Paris 2024 Olimpiyat bileti için mücadelede edecek olan Filenin Sultanları grubunu ilk iki içerisinde bitirirse ülkemizi Olimpiyatlar'da temsil etmeye hak kazanacak.

16 Eylül Cumartesi

07.00 Türkiye – Porto Riko / TRT SPOR

17 Eylül Pazar

07.00 Türkiye – Bulgaristan / TRT SPOR

19 Eylül Salı

07.00 Türkiye – Peru / TRT SPOR

20 Eylül Çarşamba

07.00 Türkiye – Arjantin / TRT SPOR

22 Eylül Cuma

10.00 Türkiye – Brezilya / TRT SPOR

23 Eylül Cumartesi

13.30 Türkiye – Japonya / TRT SPOR

24 Eylül Pazar

10.00 Türkiye – Belçika / TRT SPOR