Milli takımın maç programı belli oldu. Voleybol Olimpiyat elemeleri ne zaman hangi kanalda?

Editör: Hamza Özalkuş
Son olarak 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları Olimpiyat elemeleri için sahaya çıkıyor.
Japonya’da Paris 2024 Olimpiyat bileti için mücadelede edecek olan Filenin Sultanları grubunu ilk iki içerisinde bitirirse ülkemizi Olimpiyatlar'da temsil etmeye hak kazanacak.
16 Eylül Cumartesi
07.00 Türkiye – Porto Riko / TRT SPOR
17 Eylül Pazar
07.00 Türkiye – Bulgaristan / TRT SPOR
19 Eylül Salı
07.00 Türkiye – Peru / TRT SPOR
20 Eylül Çarşamba
07.00 Türkiye – Arjantin / TRT SPOR
22 Eylül Cuma
10.00 Türkiye – Brezilya / TRT SPOR
23 Eylül Cumartesi
13.30 Türkiye – Japonya / TRT SPOR
24 Eylül Pazar
10.00 Türkiye – Belçika / TRT SPOR