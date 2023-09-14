Filenin Sultanları'na mağlup olan Japonya takımı koçundan gururlandıran açıklama: Dünyanın en iyi takımına karşı oynadık

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 12 Eylül'de hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Japon ekibi Hisamitsu Springs'i 4-0 yenmişti.

Hisamitsu Springs takımının koçu ise Milli takımımız hakkında övgü dolu sözler kullandı.

İşte o açıklamalar;

-Dünyanın en iyi takımı, Olimpiyat elemelerine hazırlanırken bize karşı bir dostluk maçı oynadığı için minnettarız. Hafta içi bir akşam olmasına rağmen birçok insan salona geldi ve bize destek verdi. Bizi desteklemeye gelen herkese ve YouTube'da bize destek verenlere teşekkür etmek istiyorum.