Atatürk'ün mirası Savarona denizlerde

Savarona İstanbul Boğazı'nda...Günümüzde de dünyanın en büyük yatlarından biri olan Savarona onarıldı, yine mavi sulara döndü.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, denize açılan Savarona'ya gitti inceleme ve denetlemede bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

"Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan SAVARONA gemimiz, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda kapsamlı onarıma tabi tutuldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da TCG SAVARONA’da inceleme ve denetlemelerde bulundu".

SAVARONA'NIN TARİHİ

Hamburg'da 28 Mart 1931'de denize indirildiğinde dünyanın en büyük yatı olan Savarona 23 Şubat 1938’de yedi yaşındayken Türk Hükûmeti tarafından satın alınarak Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilmişti.

Günümüzde de dünyanın en büyük yatlarından biri olan Savarona Atatürk ölmeden önce gemide elli gün vakit geçirmişti. Bu süre içinde kabine toplantıları yatta yapılmıştı.

1989 yılında hurdaya çıkarılan, gelen tepkilerden sonra bir iş adamına kiralanan yat, 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine alınmış, 2019'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilmiştir.